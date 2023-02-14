Canlı yayındaki ihbar sonrası A Haber ekipleri Gizem Apartmanı’na gitti

A Haber ekiplerinden Ata Gündüz Kurşun Mobil Afet Koordinasyon Merkezleri’nde neler yapıldığını anlatan özel bir haberi ekrana taşıdı. Koordinasyondan sorumlu Kayseri ili Develi ilçesi Kaymakamı Mehmet Tunç A Haber’e özel açıklamalar yaparken depremin büyük yıkıma yol açtığı Kuddisi Baba Bulvarı Gizem Apartmanı’nda bir “canlı” ihbarı geldi. Bu gelişmeden sonra Ata Gündüz Kurşun bölgeye giderek çalışmaları olay yerinde takip etti ve çalışmaları takip etti.

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