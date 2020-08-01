01 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Canlı yayında İBB'ye büyük tepki! Kurban kesim alanlarında istifa sesleri yükseldi

Canlı yayında İBB'ye büyük tepki! Kurban kesim alanlarında istifa sesleri yükseldi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2020 14:03
Güncelleme:01.08.2020 14:03
İBB'ye ait kurban kesim alanlarındaki skandallar bitmiyor. Başakşehir'deki alanda İBB'nin görevlendirdiği kişilerin kesimi bırakarak kaçmasının ardından, Eyüpsultan'daki kesim alanında da benzer görüntüler yaşandı. Sabah saatlerine randevu verilen birçok vatandaş, saat 13.30'u geçmesine rağmen kurbanlıklarını teslim alamazken; İBB görevlilerine büyük tepki gösterdi. A Haber canlı yayında o kesim alanını görüntüledi. İşte vatandaşın tepkisi...
CHPli İBBden kurban rezaleti: Kasaplar kaçtı! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı CHP'Lİ İBB'DEN KURBAN REZALETİ: KASAPLAR KAÇTI! VATANDAŞIN HAYVANI ASKIDA KALDI

Canlı yayında İBB'ye büyük tepki!
Canlı yayında İBB'ye büyük tepki!
Bayram bereketi! Oteller doldu taştı
Bayram bereketi! Oteller doldu taştı
Muğla’nın akciğerindeki yangına acil müdahale
Muğla’nın akciğerindeki yangına acil müdahale
Çengelköy’ün özel ve güzel insanları!
Çengelköy’ün özel ve güzel insanları!
Yaşayan İstanbul: Kanlıca
Yaşayan İstanbul: Kanlıca
Hırsızın taktiği işe yaramadı!
Hırsızın taktiği işe yaramadı!
Evinin önünde oynarken kaybolan Miraç aranıyor
Evinin önünde oynarken kaybolan Miraç aranıyor
Kurban derisi nasıl saklanmalı?
Kurban derisi nasıl saklanmalı?
Şimdi keşif zamanı! Tüm ihtişamıyla sizi bekliyor...
Şimdi keşif zamanı! Tüm ihtişamıyla sizi bekliyor...
Vitesi karıştırdı, toprak alana uçtu
Vitesi karıştırdı, toprak alana uçtu
Taksim'de değnekçi terörü
Taksim'de değnekçi terörü
Anadolu’da yöresel köy kahvaltısı!
Anadolu’da yöresel köy kahvaltısı!
Daha Fazla Video Göster