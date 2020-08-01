Canlı yayında İBB'ye büyük tepki! Kurban kesim alanlarında istifa sesleri yükseldi

İBB'ye ait kurban kesim alanlarındaki skandallar bitmiyor. Başakşehir'deki alanda İBB'nin görevlendirdiği kişilerin kesimi bırakarak kaçmasının ardından, Eyüpsultan'daki kesim alanında da benzer görüntüler yaşandı. Sabah saatlerine randevu verilen birçok vatandaş, saat 13.30'u geçmesine rağmen kurbanlıklarını teslim alamazken; İBB görevlilerine büyük tepki gösterdi. A Haber canlı yayında o kesim alanını görüntüledi. İşte vatandaşın tepkisi...