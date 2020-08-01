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CHP'li İBB'den kurban rezaleti: Kasaplar kaçtı! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı
Başakşehir'de İBB'ye ait kurban kesim alanında, sabah saatlerinde randevu alan çok sayıda kişi gece saatlerine kadar kurbanları kesilmeyince tepki gösterdi. Yetkililerin kesim alanını terk ettiğini söyleyen vatandaşlar kendi kurbanlarını kesmeye başladı.
Giriş Tarihi: 01.08.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 13:38
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CHP'li İBB'de kurban rezaleti: Kasaplar kaçtı! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı
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CHP'li İBB'de kurban rezaleti: Kasaplar kaçtı! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı
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CHP'li İBB'de kurban rezaleti: Kasaplar kaçtı! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı
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CHP'li İBB'de kurban rezaleti: Kasaplar kaçtı! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı
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CHP'li İBB'de kurban rezaleti: Kasaplar kaçtı! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı