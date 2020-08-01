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CHP'li İBB'den kurban rezaleti: Kasaplar kaçtı! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı

Başakşehir'de İBB'ye ait kurban kesim alanında, sabah saatlerinde randevu alan çok sayıda kişi gece saatlerine kadar kurbanları kesilmeyince tepki gösterdi. Yetkililerin kesim alanını terk ettiğini söyleyen vatandaşlar kendi kurbanlarını kesmeye başladı.

Giriş Tarihi: 01.08.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 13:38
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CHP'li İBB'de kurban rezaleti: Kasaplar kaçtı! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı
CHP'li İBB'de kurban rezaleti: Kasaplar kaçtı! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı

Başakşehir Kayaşehir'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne ait kurban kesim alanında kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar kurbanlarını buraya getirdi. Öğle saatlerinde randevu aldıklarını belirten vatandaşlar gece saat 04.00 sıralarında hala kurbanlarının kesilmediğini söyledi.

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CHP'li İBB'de kurban rezaleti: Kasaplar kaçtı! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı
CHP'li İBB'de kurban rezaleti: Kasaplar kaçtı! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı

İddiaya göre kurban kesimi için görevlendirilen kişiler, hayvanların boğazlarını kestikten sonra kesim alanından ayrıldı. Askıda kurbanlarını gören vatandaşlar hayvanların etlerini kendileri kesmeye çalıştı. Kurban kesimi için vatandaşların bin 250 lira ödeme yaptıkları öğrenildi.

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CHP'li İBB'de kurban rezaleti: Kasaplar kaçtı! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı
CHP'li İBB'de kurban rezaleti: Kasaplar kaçtı! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı

Yetkililere ulaşamadıklarını söyleyen bazı vatandaşlarla zabıtalar arasında ise zaman zaman gerginlik yaşandı. Kurban kesim alanında bulunanlardan edinilen bilgiye göre bir kişi 17 bin lira ödediği kurbanını beklediği için çöpe attı. O anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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CHP'li İBB'de kurban rezaleti: Kasaplar kaçtı! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı
CHP'li İBB'de kurban rezaleti: Kasaplar kaçtı! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı

"15.00'A RANDEVU VERDİLER. ŞUAN SAAT 04.00 VE HAYVANLARIMIZ ŞUAN ÇÜRÜDÜ"
Kurban kesim noktasında görevlilerin gittiğini belirten Halil Yetiş, "Kurbanımız kesilsin diye bin 250 lira ödedik. 15.00'a randevu verdiler. Şuan saat 04.00 ve hayvanlarımız şuan çürüdü. Veteriner hayvanların yenmeyeceğini söylüyor. Hastalıklı hayvanları şuan çöpe atıyorlar. Paramız çöpe gitti. Karşımızda muhattap olabileceğimiz kimse yok. Burada 4 çadır var. 300 kişi hayvanlarının kesilmesini bekliyor. Hiçbir yetkili yok karşımızda. İçeride çalışan herkes kaçtı gitti. Vatandaşlar kendi kurbanlarını kendisi kesmeye çalışıyor. Onlar kestikten sonra sıra bize gelecek. Bizde kendi hayvanımızı keseceğiz." dedi.

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CHP'li İBB'de kurban rezaleti: Kasaplar kaçtı! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı
CHP'li İBB'de kurban rezaleti: Kasaplar kaçtı! Vatandaşın hayvanı askıda kaldı

"ETLER BOZULMAK ÜZERE"
Kurban kesimi için bekleyen başka bir vatandaş ise "Saat 12.30 için randevu verilmiş. Sabah 04.00 olmuş. Hala bekliyoruz. Hayvanımızı kendimiz kestik. Etler bozulmak üzere, kokuyor. Bu mağduriyetimizi kim giderecek?" dedi.