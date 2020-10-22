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Canlı yayın öncesi neye uğradığını şaşırdı! Hırsızlık haberi yaparken...

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Giriş: 22.10.2020 10:10
Güncelleme:22.10.2020 10:13
Bir muhabir ülkede artan hırsızlık olaylarına ilişkin canlı yayın yapmaya hazırlanırken neye uğradığını şaşırdı. Yayın için son hazırlıkların yapıldığı sırada bir kapkaççı muhabirin cep telefonunu çalıp kaçtı.

Arjantin'de trajikomik bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir muhabir ülkede artan hırsızlık olaylarına ilişkin canlı yayın yapmaya hazırlanırken neye uğradığını şaşırdı. Yayın için son hazırlıkların yapıldığı sırada bir kapkaççı muhabirin cep telefonunu çalıp kaçtı.

Peşinden koştuysa da yakalayamadı.

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