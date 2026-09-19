Okullar açıldı, havalar soğudu: Salgın tehlikesi kapıya dayandı

Okulların açılması ve havaların soğumasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında mevsimsel artış yaşanıyor. Acil servislerde yoğunluk dikkat çekerken, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Dumlu, henüz panik gerektiren bir salgın tablosu olmadığını belirterek özellikle 65 yaş üstü kişiler, gebeler, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanları uyardı. Dumlu, grip aşısı, düzenli el hijyeni, kapalı ortamların havalandırılması ve kişisel eşyaların ortak kullanılmamasının önemine dikkat çekti.