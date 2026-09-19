Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde 14 dakikalık sır! Koğuş görüntüleri soruşturma dosyasında

FETÖ'nün kumpas davaları sürecinde Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada çok çarpıcı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun hastaneye kaldırılmasının hemen ardından koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın kahve bardağını yıkamaları ve ölümden kısa süre önce yaşanan 14 dakikalık karanlık detayları zehirleme şüphelerini güçlendirdi.