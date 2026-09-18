Etimesgut Belediyesi'nden ağaç kıyım kararı: Belediye tepkiler üzerine geri adım attı

Etimesgut Belediyesi, yol genişletme çalışması kapsamında bir bulvarda yer alan sitenin duvarlarını yıktı. Ancak yolun genişleyeceği alanda bulunan 40'tan fazla ağaç için kesim kararı verildi. Site sakinleri ve mahallelinin tepkisi üzerine kesim durduruldu. Bu kez beton yığınının arasında kalan ağaçlar ve o molozlardan sarkan paslı demirler tehlike saçmaya başladı. Belediye ise bu durum karşısında hâlâ sessizliğini koruyor.