İstanbul'da korsan taksi ağı büyüyor! Çağrı merkezi ve motosikletli gözcüler devrede

İstanbul'da dijital uygulamalar üzerinden faaliyet gösteren korsan taksi ağının, denetimlerden kaçmak için çağrı merkezleri ve motosikletli gözcüler kullandığı ortaya çıktı. Gözcülerin polis denetim noktalarını takip ederek bilgileri sürücülere aktardığı, bazı uygulama sahiplerinin ise yakalanan sürücülerin cezalarını karşılayacağını öne sürdüğü belirtildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü verilerine göre 2025 ve 2026'nın 6 Eylül'üne kadar sürücü ve yolcular dahil 44 bin 252 kişi hakkında işlem yapıldı.