Yemen'de gerilim tırmanıyor! İtalya Babülmendep'te ticari gemileri korumak için harekete geçti

Yemen'de Husilerin Babülmendep çevresindeki saldırıları ve bölgedeki askeri hareketlilik, kritik deniz geçişindeki güvenlik endişelerini artırdı. Suudi Arabistan'daki Taif Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-2000 Eurofighter hasar görürken, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalyan ticaret gemilerinin güvenli geçişi için donanmanın devreye alınacağını açıkladı. İtalyan fırkateyni Carlo Bergamini, 18 Eylül'de bir İtalyan ticaret gemisine Babülmendep geçişinde eşlik etti.