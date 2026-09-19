Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki şehit yakını ve gazilerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Şehit ve gazilerin fedakârlıklarına vurgu yapan Erdoğan, kamuda görev yapan şehit yakını ve gazi yakını atama sayısının 53 bin 179 olduğunu açıkladı. Erdoğan, “Kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü” derken, Terörsüz Türkiye sürecini devlet projesi olarak gördüklerini belirtti.