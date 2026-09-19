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Gaziantep'te ata tohumu seferberliği! 9 ilden 102 çeşit tohum kadın çiftçilerle yeniden yeşeriyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gaziantep'te ata tohumu seferberliği! 9 ilden 102 çeşit tohum kadın çiftçilerle yeniden yeşeriyor

Gaziantep'te yürütülen “Ata Tohumları Kadın Çiftçilerin Elinde Yeniden Yeşeriyor” projesi kapsamında 9 ilden toplanan 102 çeşit ata tohumu gen bankasında korunuyor. Çiftçilere “al götür, üret getir” modeliyle ücretsiz dağıtılan tohumlar, üretimin ardından yeniden bankaya kazandırılıyor. Zeynep Arslan, amaçlarının tohumları çoğaltarak gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtirken, A Haber muhabiri Mehmet Geçgel projenin ayrıntılarını aktardı.

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