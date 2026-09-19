Doğu Akdeniz'de gizli ittifak patlak verdi! İsrail ifşa etti, Atina karıştı: Miçotakis'e "gizli tatbikat" şoku

Yunanistan ve İsrail donanmaları, Doğu Akdeniz'de Girit ile Güney Kıbrıs arasındaki stratejik hatta, deniz yüzeyindeki olası tehditleri bertaraf edip askeri iş birliğini geliştirmek amacıyla, yaklaşık iki hafta önce önceden planlanmadan anlık bir kararla ve karşılıklı asker değişimi yaparak, kamuoyundan gizlenen ortak bir tatbikat gerçekleştirdi; söz konusu tatbikatın İsrail makamları tarafından ifşa edilmesi ise Yunanistan'da hükümete karşı büyük bir siyasi infiale yol açtı.