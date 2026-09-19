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Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde yeni gelişme! Cezaevindeki görüntüler soruşturma dosyasında
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde yeni gelişme! Cezaevindeki görüntüler soruşturma dosyasında

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni görüntüler dosyaya girdi. SABAH'ın ulaştığı kayıtlarda, Kozinoğlu'nun fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının ardından koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur'un bulunduğu anlar yer alıyor. Görüntülerin soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.

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