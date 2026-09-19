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SPK'dan 131 yatırım fonu için tarihi tasfiye kararı! Mağduriyetler nasıl giderilecek?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

SPK'dan 131 yatırım fonu için tarihi tasfiye kararı! Mağduriyetler nasıl giderilecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Süreçte T. İş Bankası ve T.C. Ziraat Bankası yetkilendirilirken, fon varlıklarının piyasa koşulları gözetilerek nakde çevrilmesi ve elde edilen tutarın yatırımcılara payları oranında aktarılması kararlaştırıldı. Stratejist Mustafa Aşkın, A Haber canlı yayınında tasfiyenin nasıl yürütüleceğini ve yatırımcıların izleyeceği yolu anlattı.

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