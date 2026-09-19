3 DAKİKA | Gökyüzünde elektronik harp çağı

Türkiye'nin milli HAVA SOJ sistemi, modern hava muharebelerinde elektronik harp kabiliyetiyle öne çıkıyor. Düşman radarlarını tespit etme, karıştırma ve aldatma yeteneklerine sahip sistem, Türk savaş uçaklarının operasyonlarda daha güvenli hareket etmesine imkân sağlıyor. Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, HAVA SOJ'un geliştirilmesinde ASELSAN ve TUSAŞ'ın rolüne dikkat çekerken, Prof. Dr. Uğur Özgöker sistemin hava araçları için güvenli koridor oluşturabileceğini anlattı.