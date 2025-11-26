26 Kasım 2025, Çarşamba

Çanakkale'de dalgıcın karşılaştığı korkunç manzara: Boğaza atık su döküldü
Çanakkale’de dalgıcın karşılaştığı korkunç manzara: Boğaza atık su döküldü

Çanakkale’de dalgıcın karşılaştığı korkunç manzara: Boğaza atık su döküldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 18:17
Çanakkale Kepez açıklarında zıpkınla dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, 12-13 metre derinlikte denize dökülen atık suyla karşılaştı. Turan, korkunç anları su altı kamerasıyla kaydederek yetkililerin önlem almasını istedi. Dalgıcın görüntüleri, deniz kirliliğinin boyutunu gözler önüne serdi.
