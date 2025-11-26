26 Kasım 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Çanakkale’de dalgıcın karşılaştığı korkunç manzara: Boğaza atık su döküldü
Çanakkale Kepez açıklarında zıpkınla dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, 12-13 metre derinlikte denize dökülen atık suyla karşılaştı. Turan, korkunç anları su altı kamerasıyla kaydederek yetkililerin önlem almasını istedi. Dalgıcın görüntüleri, deniz kirliliğinin boyutunu gözler önüne serdi.