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Çanakkale Bayramiç'te şaşkına çeviren olay! Satılık otomobilden çıkan şoke etti

İHA
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Giriş: 26.05.2024 14:20
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Yılmaz Orhun isimli vatandaş kamyon garajındaki satılık araçlarının başında kalabalık olduğunu fark etti. Gittiğinde ise hayrete düştü. Bakın aracın içinden ne çıktı…
Satılık otomobilden çıkan şoke etti! SATILIK OTOMOBİLDEN ÇIKAN ŞOKE ETTİ!

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Şoke eden olay! Satılık otomobilden...
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