26 Mayıs 2024, Pazar
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Çanakkale Bayramiç'te şaşkına çeviren olay! Satılık otomobilden çıkan şoke etti
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Yılmaz Orhun isimli vatandaş kamyon garajındaki satılık araçlarının başında kalabalık olduğunu fark etti. Gittiğinde ise hayrete düştü. Bakın aracın içinden ne çıktı…