26 Eylül 2025, Cuma
Camili yolu yeniden ulaşıma açıldı: Vali Ergün sahada incelemelerde bulundu
Artvin’in Borçka ilçesinde 20 Eylül’de meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kapanan Borçka-Camili yolu, yürütülen çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Vali Turan Ergün, bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.