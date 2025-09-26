26 Eylül 2025, Cuma

Camili yolu yeniden ulaşıma açıldı: Vali Ergün sahada incelemelerde bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 20:49
Artvin’in Borçka ilçesinde 20 Eylül’de meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kapanan Borçka-Camili yolu, yürütülen çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Vali Turan Ergün, bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.
