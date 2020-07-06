"Cam parçaları üzerime yağdı" Sakarya'daki patlama anını A Haber canlı yayınında anlattı |Video

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında çalışan ve patlama sonrası yaralanan işçilerin tedavileri sürüyor. 2,5 yıldır patlamanın yaşandığı fabrikada çalıştığını söyleyen Nurhan Tarım yaşadığı dehşet anlarını A Haber canlı yayınında anlattı. Vücudunda çeşitli yaralar oluşan Tarım, "Cam parçaları üzerime yağdı, ölümle pençeleştim yerden kalkamıyordum. Sanki ALLAH'tan tarafından birisi beni tutup yerden kaldırdı. Kendimi bir anda dışarıda buldum. Bir arkadaşım duvarın dibinde sıkıştı üzerine duvar düştü ve gözümün önünde yanarak can verdi." ifadeleriyle korkunç anları gözyaşlarıyla anlattı.