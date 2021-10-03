- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
Çakmağına gaz doldurmak isterken evi yaktı | İzmit'te gece yarısı hareketli dakikalar
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi'nde meydana geldi.
YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ
Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Cadde'deki yoğun araç parklanması sebebiyle, olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sebebi ile panik yaşayan vatandaşlar ise sokakta ekiplerin söndürme çalışmalarını izledi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yangın sebebiyle vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluşan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.
Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.