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Kum kamyonu motosikletli polisin üzerine devrildi! Feci kaza anı kameraya yansıdı

İHA
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Giriş: 02.10.2021 22:02
Güncelleme:02.10.2021 22:08
Silivri D-100 Karayolu’nda kum yüklü bir kamyon, yol güzergahında görevli polis memurunun üzerine devrildi. Polisin hafif yaralı olarak atlattığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu benzin istasyonu mevkii, Tekirdağ istikametinde meydana geldi.

FECİ KAZA ANI KAMERADA

Edinilen bilgilere göre kum yüklü bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol güzergahında görevli motosikletli trafik polisinin üzerine devrildi. Yaşanan kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan polis memuruna ilk müdahale olay yerine gelen meslektaşları ve sağlık görevlilerince yapıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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