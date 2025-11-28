28 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı: O anlar kamerada
Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı: O anlar kamerada

Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı: O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2025 18:02
Olay, bir oto elektrik dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkanda çalışan bir işçi, kabloyu eritmek için çakmağı çakınca o sırada elinde bulunan yapıştırıcı sprey bir anda alev aldı. Yüzü kısa süreliğine alevler arasında kalan çalışan, sprey kutusunu yere attı. Kısa bir şokun ardından kendine gelen çalışan, yerde yanan sprey kutusunu alarak dışarı attı. O anlar kameralara yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı: O anlar kamerada
Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı
Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı
Süphan Dağı manzarasında kuğu dansı
Süphan Dağı manzarasında kuğu dansı
Sinop’ta, deniz şehitleri anıldı
Sinop’ta, deniz şehitleri anıldı
Pancar yüklü kamyon devrildi
Pancar yüklü kamyon devrildi
Çiğköfteye deterjan kabı ile sos döken esnafa 250 bin lira ceza
Çiğköfteye deterjan kabı ile sos döken esnafa 250 bin lira ceza
Bakırköy’de alışveriş çılgınlığı
Bakırköy'de alışveriş çılgınlığı
Büyükçekmece’de bisiklet hırsızlığı kamerada
Büyükçekmece'de bisiklet hırsızlığı kamerada
Fatih’te bekçiden kaçan şüpheliden 6,6 kilo uyuşturucu çıktı
Fatih’te bekçiden kaçan şüpheliden 6,6 kilo uyuşturucu çıktı
114 yaşındaki annesine gözü gibi bakıyor!
114 yaşındaki annesine gözü gibi bakıyor!
3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü
3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü
Sular çekildi, acı hatıralar ortaya çıktı
Sular çekildi, acı hatıralar ortaya çıktı
3 ilde aranan şahıs terasta yakalandı
3 ilde aranan şahıs terasta yakalandı
Daha Fazla Video Göster