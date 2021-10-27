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Çağla Şıkel'den dikkat çeken Erkan Özerman açıklaması

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Giriş: 27.10.2021 10:51
Best Model 2021'in ardından açıklama yapan yarışmacılar, 'Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?' şeklinde mesajlar atıldığını, teklifi kabul etmeyenlerin ise dereceye giremediğini iddia etmiş, açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Taciz iddialarının hedefi olan Özerman ise katıldığı programda itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuştu. Etiler'de görüntülenen Miss Turkey 1997 güzeli Çağla Şıkel, Best Model ve Erkan Özerman iddialarıyla ilgili de konuştu.
Çağla Şıkel’den dikkat çeken Erkan Özerman açıklaması
Çağla Şıkel'den dikkat çeken Erkan Özerman açıklaması
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