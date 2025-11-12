12 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Büyükçekmece'ye şehit ateşi düştü
Büyükçekmece’ye şehit ateşi düştü

Büyükçekmece'ye şehit ateşi düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2025 08:40
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi İstanbul Büyükçekmece'deki ailesine ulaştı. Pilot Yarbay Korkmaz'ın şehit haberi ailesine İstanbul Merkez Komutanlığına bağlı yetkililer tarafından verildi. Haberin ulaşmasının ardından şehit ailesi gözyaşlarına boğulurken, evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin evinin bulunduğu siteye yakınları ve sevenleri akın etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Büyükçekmece’ye şehit ateşi düştü
Büyükçekmece’ye şehit ateşi düştü
Büyükçekmece'ye şehit ateşi düştü
Samsunlu şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı
Samsunlu şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Bursa'ya şehit ateşi düştü
Apartmanda korkutan yangın! 5 kişi kurtarıldı
Apartmanda korkutan yangın! 5 kişi kurtarıldı
Ataşehir’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
2 katlı ahşap evde soba yüzünden yangın çıktı
2 katlı ahşap evde soba yüzünden yangın çıktı
Kaçak göçmenleri taşıyan araç Asi Nehri’ne uçtu
Kaçak göçmenleri taşıyan araç Asi Nehri'ne uçtu
Bursa’da zincirleme kaza! Yaralılar var
Bursa'da zincirleme kaza! Yaralılar var
Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi
Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi
Eskişehir’de kamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Eskişehir’de kamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şehit ateşi Muğla’ya düştü
Şehit ateşi Muğla'ya düştü
Şehit Astsubay Özcan’ın baba ocağına Türk Bayrağı asıldı
Şehit Astsubay Özcan’ın baba ocağına Türk Bayrağı asıldı
Daha Fazla Video Göster