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Büyük usta Münir Özkul’un anısına

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Giriş: 05.01.2023 16:04
Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocası, bizim ailenin Yaşar ustası... Türk tiyatro ve sinemasının dev ismi Münir Özkul, 5 Ocak 2018'de 92 yaşındayken aramızdan ayrılmıştı. Kah güldüren, kah ağlatan dev ismin vefatının bugün 5. yıl dönümü. Kendisini saygı ve minnetle anıyor başarılarla dolu hayat hikayesi...
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Münir Özkul’un anısına
Münir Özkul’un anısına
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