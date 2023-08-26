26 Ağustos 2023, Cumartesi
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Büyük Taarruz Zaferinin 101. Yılı coşkuyla kutlanıyor
Milli mücadelenin sembol şehri, Cumhuriyete giden yolun ilk adımının Kocatepe’den atıldığı şehir Afyonkarahisar, Büyük Taarruz Zaferi’nin 101. yılını dolu dolu etkinliklerle kutluyor. Kutlamalar kapsamında Atatürk’ün Büyük Taarruz Zaferini sevk ve idare ettiği Kocatepe ve Atatürk’ün karargâhının bulunduğu Şuhut ilçesinde etkinlikler düzenlendi.