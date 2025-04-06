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Bursa’da uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı

Bursa’da uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.04.2025 01:39
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri ilçeye öldürücü etkisi olan uyuşturucu hammaddesi geleceği ihbarını aldılar. Harekete geçen ekipler şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladılar. Şüpheli Hakan K.(20)'nın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 150 gram bonzai uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi. İlk kullanımda bile öldürücü etkisi olan hammaddeye el konuldu. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Bursa’da uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı
Bursa’da uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı
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