05 Ocak 2024, Cuma
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Bursa'da tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağındaki bir kişi yaralandı
Son dakika haberi... Bursa'nın Yenişehir ilçesinde zorunlu iniş yapan eğitim uçağında bulunan kişi yaralandı. Yaralanan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yenişehir Havalimanı yakınında yaşanan sorun nedeniyle eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Uçakta bulunan ve yaralanan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Vali Mahmut Demirtaş, olayın Bursa-Bilecik il sınırında Çiçeközü Mahallesi yakınında yaşandığını söyledi.
Eğitim uçağının acil iniş yaptığı bilgisinin verilmesinin ardından ekiplerin hemen bölgeye ulaştığını belirten Demirtaş, hafif yaralanan kişinin sağlık durumunun hastanede takip edildiğini dile getirdi.