14 Mart 2024, Perşembe
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Bursa'da kardeşini bıçakladı! Tartıştığı için kardeşini boynundan bıçaklayıp kaçtı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, psikolojik sorunları olan Süleyman K. (35), birlikte yaşadığı kardeşi Ali K.'yı (32) çıkan tartışmada boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Süleyman K. olay sonrası kaçarken, hastaneye kaldırılan Ali K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.