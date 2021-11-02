Bursa’da kahreden olay! Çamaşır asarken balkondan düşüp hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Bursa'da evinin balkonunda çamaşır asmak isterken 15 metre yükseklikten betona çakılan kadın yaşamını yitirdi. Dehşet anları bölgedeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Küçük Balıklı Mahallesi'nde yaşandı.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN BETONA ÇAKILDI

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde çamaşırları asmak için üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkan 57 yaşındaki Hasna Artaş, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Olay anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bu sırada sokakta bulunan vatandaşlar durumu fark ederek sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasna Artaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇOCUKLARI GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Artaş'ın olay sırasında evde bulunan çocukları, annelerinin cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu. Artaş'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Adlî Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla alakalı emniyet güçlerince inceleme başlatıldı.