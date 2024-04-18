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Bursa'da facia ucuz atlatıldı

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Giriş: 18.04.2024 09:57
Bursa’da freni boşalan kamyon önce elektrik direğine çarptı ardından eve girdi. Kazada yaralanan olmazken evde hasar meydana geldi.
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