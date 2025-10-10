10 Ekim 2025, Cuma

Bursa'da CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem gözaltına alındı

Bursa'da CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 10.10.2025 11:09
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2019-2024 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yapan CHP'li Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında rüşvet, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Erdem'in gözaltına alındığı öğrenilirken, ekipler tarafından birçok noktada arama da yapıldı.
