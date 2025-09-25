25 Eylül 2025, Perşembe

Burdur'da tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Giriş: 25.09.2025 17:39
Yangın, 14.30 sıralarında Burdur'un Ağlasun ilçesi Mamak Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangın sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesinde havadan ve karadan müdahale sürüyor.
