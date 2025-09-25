Burdur’da tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Yangın, 14.30 sıralarında Burdur'un Ağlasun ilçesi Mamak Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangın sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesinde havadan ve karadan müdahale sürüyor.

