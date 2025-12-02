02 Aralık 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Burdur'da mermer fabrikasında yangın
Burdur’da mermer fabrikasında yangın

Burdur'da mermer fabrikasında yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2025 21:18
Yangın, saat 17.30 sıralarında Bucak Organize Sanayi Sitesinde bulunan bir mermer fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mermer fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Burdur’da mermer fabrikasında yangın
Patlayan borudaki su metrelerce fışkırdı
Patlayan borudaki su metrelerce fışkırdı
Burdur’da mermer fabrikasında yangın
Burdur'da mermer fabrikasında yangın
Eskişehir’de yaşanan hakem saldırısı kınandı
Eskişehir'de yaşanan hakem saldırısı kınandı
Tuzla Sulak Alanı flamingolarla renkleniyor
Tuzla Sulak Alanı flamingolarla renkleniyor
Dairenin zili çalınca yatak odasının yıkıldığını öğrendi
Dairenin zili çalınca yatak odasının yıkıldığını öğrendi
Hafta boyunca etkisini sürdürecek
Hafta boyunca etkisini sürdürecek
Malatya’da husumetlilerin tartışması kanlı bitti
Malatya'da husumetlilerin tartışması kanlı bitti
Simidin lezzet sırrı ne?
Simidin lezzet sırrı ne?
Beyaza bürünen kıvrımlı yollar...
Beyaza bürünen kıvrımlı yollar...
İstanbul’da doğal gaz tesisinde yangın
İstanbul’da doğal gaz tesisinde yangın
Sis bulutlarının üzerinden görüntüler hayran bıraktı
Sis bulutlarının üzerinden görüntüler hayran bıraktı
Sosyal medya beğenisiyle ilgili emsal karar!
Sosyal medya beğenisiyle ilgili emsal karar!
Daha Fazla Video Göster