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Bu şehirlerde yaşayanlar kalbe dikkat! Ölümlerde ilk sırada…

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 19:57
Dolaşım sistemi hastalıkları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en büyük ölüm sebepleri arasında yer alıyor. Çanakkale, kalp-damar hastalıkları ölümünde ilk sırada yer aldı. En az ölüm ise bakın hangi ilde kayda geçti...
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