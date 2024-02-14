Bu şehirlerde yaşayanlar kalbe dikkat! Ölümlerde ilk sırada…

Dolaşım sistemi hastalıkları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en büyük ölüm sebepleri arasında yer alıyor. Çanakkale, kalp-damar hastalıkları ölümünde ilk sırada yer aldı. En az ölüm ise bakın hangi ilde kayda geçti...

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