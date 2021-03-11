Bu pizza el yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı! İşte 24 ayar altınla süslenen Afrika'nın en pahalı pizzası

Son zamanların en lüks trendlerinden biri altınlarla süslenen yemekler. Son olarak Tunus'ta bir İtalyan restoranı menüsüne yenilebilir altın yapraklarla süslü bir pizza ekledi. Pahalı malzemelerle yapılan pizzanın fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

Son zamanların en lüks trendlerinden biri altınlarla süslenen yemekler. Son olarak Tunus'ta bir İtalyan restoranı menüsüne yenilebilir altın yapraklarla süslü bir pizza ekledi. Pahalı malzemelerle yapılan pizzanın fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

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