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11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bu pizza el yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı! İşte 24 ayar altınla süslenen Afrika'nın en pahalı pizzası Bu pizza el yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı! İşte 24 ayar altınla süslenen Afrika'nın en pahalı pizzası
Son zamanların en lüks trendlerinden biri altınlarla süslenen yemekler. Son olarak Tunus'ta bir İtalyan restoranı menüsüne yenilebilir altın yapraklarla süslü bir pizza ekledi. Pahalı malzemelerle yapılan pizzanın fiyatı ise dudak uçuklatıyor.
Giriş Tarihi: 11.03.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 10:24
Trüf mantarları, tütsülenmiş ördek eti, buffalo mozarellası ve
24 ayar altın yapraklar tüm bunlar bir pizzanın malzemesi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Tunus'ta
Afrika'nın en pahalı pizzası satışa sunuldu.
Bir İtalyan restoranın menüsündeki pizza malzemeleriyle dikkat çekiyor.
Pizza yenilebilir 24 ayar altın yaprakla süsleniyor.
Lüks pizzanın fiyatı ise
360 dolar yani yaklaşık 2 bin 760 lira.
Tunuslular her ne kadar pizzayı tatmak istese de yüksek fiyatı eleştiriyor.