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Haberler Galeri Bu pizza el yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı! İşte 24 ayar altınla süslenen Afrika'nın en pahalı pizzası

Bu pizza el yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı! İşte 24 ayar altınla süslenen Afrika'nın en pahalı pizzası

Son zamanların en lüks trendlerinden biri altınlarla süslenen yemekler. Son olarak Tunus'ta bir İtalyan restoranı menüsüne yenilebilir altın yapraklarla süslü bir pizza ekledi. Pahalı malzemelerle yapılan pizzanın fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

A Haber
Giriş Tarihi: 11.03.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 10:24
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Bu pizza el yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı! İşte 24 ayar altınla süslenen Afrika'nın en pahalı pizzası

Trüf mantarları, tütsülenmiş ördek eti, buffalo mozarellası ve 24 ayar altın yapraklar tüm bunlar bir pizzanın malzemesi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu pizza el yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı! İşte 24 ayar altınla süslenen Afrika'nın en pahalı pizzası

Tunus'ta Afrika'nın en pahalı pizzası satışa sunuldu.

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Bu pizza el yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı! İşte 24 ayar altınla süslenen Afrika'nın en pahalı pizzası

Bir İtalyan restoranın menüsündeki pizza malzemeleriyle dikkat çekiyor. Pizza yenilebilir 24 ayar altın yaprakla süsleniyor.

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Bu pizza el yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı! İşte 24 ayar altınla süslenen Afrika'nın en pahalı pizzası

Lüks pizzanın fiyatı ise 360 dolar yani yaklaşık 2 bin 760 lira.

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Bu pizza el yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı! İşte 24 ayar altınla süslenen Afrika'nın en pahalı pizzası

Tunuslular her ne kadar pizzayı tatmak istese de yüksek fiyatı eleştiriyor.

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