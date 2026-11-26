Mısır'da tanker faciası! Yangın ve patlamada en az 30 kişi hayatını kaybetti

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki Giza kentinde petrol ürünleri taşıyan bir tankerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Patlamanın da meydana geldiği olayda, ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Mısır Sağlık Bakanlığı, bölgeye 39 ambulans sevk edildiğini ve yaralıların çeşitli hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bölgedeki hastanelerin hazırlık seviyesinin yükseltilmesi talimatını verdiğini bildirdi.