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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden sıcak hava uyarısı! | 3 Ağustos Salı hava durumu

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Giriş: 03.08.2021 10:07
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Ağustos hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıkları ise Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacak. Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde il il hava durumu...
Meteorolojiden sıcak hava uyarısı!
Meteorolojiden sıcak hava uyarısı!
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