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Bu dünyadan bir Mahir Ayabak geçti! 15 Temmuz’da Mahir 17 yaşında kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2024 11:35
17 yaşında kaldı Mahir Ayabak...15 Temmuz gecesi durdu kalbi. Atatürk Havalimanı'nda vurdular Mahir'i. Darbeci hainler gencecik fidanı baba ocağından kopardı. Ayabak ailesi 8 yıldır Mahir'siz mahzun, kolu kanadı kırık. Bir yandan gurur bir yandan bitip tükenmek bilmeyen özlem yaşıyorlar...
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15 Temmuz’da Mahir 17 yaşında kaldı
15 Temmuz’da Mahir 17 yaşında kaldı
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