07 Temmuz 2024, Pazar
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Bu dünyadan bir Mahir Ayabak geçti! 15 Temmuz’da Mahir 17 yaşında kaldı
17 yaşında kaldı Mahir Ayabak...15 Temmuz gecesi durdu kalbi. Atatürk Havalimanı'nda vurdular Mahir'i. Darbeci hainler gencecik fidanı baba ocağından kopardı. Ayabak ailesi 8 yıldır Mahir'siz mahzun, kolu kanadı kırık. Bir yandan gurur bir yandan bitip tükenmek bilmeyen özlem yaşıyorlar...