Bu buzağıyı görenler hayrete düştü! Bakın nasıl dünyaya geldi

Tunceli Çemişgezek’te Serkan Demir’in 'Maviş' isimli ineği kuyruğu olmayan bir buzağı doğurdu. Hemen hemen 1 ay önce ineğinin doğum yaptığını belirten vatandaş, "Doğumdan sonra şaşkınlıkla karşılaştım. Buzağım kuyruksuz doğmuştu.” dedi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşamını sürdüren Serkan Demir isimli vatandaşın Simental türü 'Maviş' isimli ineğinden kuyruğu olmayan bir buzağı doğdu.

SAĞLIĞINDA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Bir ay önce doğan yavrunun kuyruğunun olmamasının kendisini şaşırttığını ifade eden Demir, hayvanın sağlığında herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

"BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

İşletmesinde bulunan Simental ırkı bir ineğinin yaklaşık bir ay önce doğum yaptığını kaydeden Demir, "Doğumdan sonra şaşkınlıkla karşılaştım. Buzağım kuyruksuz doğmuştu. Buzağının kuyruksuz olması beni çok şaşırttı fakat bunun sağlında herhangi bir etkisi olmuyormuş. Sağlığı gayet iyi durumda. Böyle bir şey ilk defa başımıza geldi. Çok şaşırdık, Allah'ın takdiri" dedi.