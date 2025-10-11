Boşanma aşamasında kocaya, polis merkezinde kayınço dayağı kamerada

Mersin'in Silifke ilçesinde, boşanma aşamasındaki koca, şiddet gördüğünü iddia ettiği çocuklarıyla ilgili gittiği polis merkezine gelen kayınbiraderi tarafından darp edildiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ortaya çıktığı olayla ilgili darp edilen ve şikayetçi olan Mehmet T., çocuğunun yanında dayak yediğini hem kendisinin hem de oğlunun psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

