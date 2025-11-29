Boş binanın bir kısmı yağış nedeniyle çöktü

29 Kasım 2025, Cumartesi

29.11.2025
Olay, akşam saatlerinde Gelibolu Camikebir Mahallesi Büyük Cami yanında meydana geldi. Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle boş durumda olan eski binanın bir kısmı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki bazı araçlar zarar görürken yaralanan olmadı. Çöken binanın etrafında Polis ve Zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı.
