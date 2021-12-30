Borcunu ödemek için girdiği dükkanda kriz geçirdi... O anlar kamerada

Zonguldak'ta borcunu ödemek için bir işyerine giren genç epilepsi krizi geçirince yere yığıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Edinilen bilgiye göre olay dün öğlen saatlerinde Ontemmuz Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. Taner T. isimli bir genç bir yakınından aldığı borcunu geri ödemek için Recep Ateş'in işyerine geldi. Burada emanet olarak bırakacağı parayı arkadaşının alacağını söyleyen genç bir anda yere yığıldı. Karşısındaki gencin yere yığıldığını görünce şok yaşayan işyeri sahibi gence müdahale etti. Yan çevirdiği genç için sağlık ekiplerine haber veren işyeri sahibi, sağlık ekipleri gelene kadar bir an olsun gencin yanından ayrılmadı. İlk müdahalesi yapılan Taner T. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.