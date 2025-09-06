Bolu Dağı’nda sis ve sağanak etkili oluyor: Görüş mesafesi 15 metreye düştü

06 Eylül 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 13:34
İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve hafif yağmur yağışı etkili oluyor. Hafta boyunca etkili olan sıcak hava etkisini yitirdi. Sıcaklıkların 10 derece birden düştüğü kentin yüksek kesimlerinde sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Sürücüler Bolu Dağı geçişinde dikkatli ilerlemek zorunda kaldı. Karayolları ve trafik ekipleri, olumsuz hava şartlarına karşı sürücüleri hızlarını düşürmeleri ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.
