Bodrum Yeniköy’de siteler alevlerin tehdidi altında! Tahliye çağrıları yapılıyor

Bodrum’da orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Alevler Yeniköy’de bulunan sitelere yaklaşmış durumda ve yangının sitelere ulaşmaması için havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor. Bölgede bulunan yetkililer evlerin tahliye edilmesi çağrı yapıyor. Ekipler bölgede yoğun çaba sarf ediyor Bodrum’un meşhur beyaz evleri tehdit altında.

Yangının şiddeti rüzgar nedeniyle bir anda artıyor. Karadan ekipler yoğun duman altında büyük bir çaba sarf ediyor. Ekipler ağaçları ve bölgeyi ıslatarak alevlerin bölgeye ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

Alevlerin sitelere çok yaklaştığı noktada 3 helikopter görev yapıyor. Alevler ayrı ayrı noktalardan tekrar yükselip etkisi artırıyor. Alevler sitelerin hemen hemen 500 metre ilerisinde ve giderek yaklaşıyor.