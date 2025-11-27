27 Kasım 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Bitlis’in acil sağlık filosu 7 yeni ambulansla güçlendi
Acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin verilebilmesi amacıyla Bitlis’e gönderilen ambulansların 4’ü 4x4, 3’ü ise 4x2 özellikli olarak donatıldı. Yeni araçlarla birlikte zorlu arazi şartlarında müdahale kapasitesi artarken, kent merkezi ve ilçelerdeki acil durumlara ulaşım süresinin daha da kısalması hedefleniyor.