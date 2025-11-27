Bitlis’in acil sağlık filosu 7 yeni ambulansla güçlendi

27 Kasım 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2025 13:30
Acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin verilebilmesi amacıyla Bitlis’e gönderilen ambulansların 4’ü 4x4, 3’ü ise 4x2 özellikli olarak donatıldı. Yeni araçlarla birlikte zorlu arazi şartlarında müdahale kapasitesi artarken, kent merkezi ve ilçelerdeki acil durumlara ulaşım süresinin daha da kısalması hedefleniyor.
