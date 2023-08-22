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Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Kaman beyin kanaması geçirdi

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Giriş: 22.08.2023 00:27
Beyin kanaması geçiren Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Kazım Kaman, askeri helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
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