Bir yılda yaklaşık 6 bin km mesafe katetti! Bozkır Kartalı “Yörük” yuvasına döndü

Nesli tehlike altında olan Bozkır Kartalı üzerine takılan uydu vericisiyle takip edildi. Yörük adı verilen kartal bir yılda yaklaşık 6 bin kilometre mesafe kat ederek, Türkiye'ye döndü.

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