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Bir yılda yaklaşık 6 bin km mesafe katetti! Bozkır Kartalı “Yörük” yuvasına döndü

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Giriş: 27.05.2023 08:18
Güncelleme:27.05.2023 08:23
Nesli tehlike altında olan Bozkır Kartalı üzerine takılan uydu vericisiyle takip edildi. Yörük adı verilen kartal bir yılda yaklaşık 6 bin kilometre mesafe kat ederek, Türkiye'ye döndü.
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6 bin km mesafe! “Yörük” yuvasına döndü
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