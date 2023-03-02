02 Mart 2023, Perşembe
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Bir şehri sis yuttu! Havadan böyle görüntülendi
Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği Sinop şehir merkezinde, öğle saatlerinde bazı bölgelerinde sis etkili oldu. Sis sürücülere zor anlar yaşatsa da, etkileyici görüntüler oluşturdu.